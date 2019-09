Inter, Sanchez pensa al Barcellona: “contro i blaugrana non puoi fallire occasioni da gol”

“In casa il Barcellona e’ molto forte, gioca con fiducia. Se abbiamo una o due occasioni, non dobbiamo sprecarle. Ho giocato al Camp Nou con lo United, abbiamo sprecato 3-4 chance nitide, poi ne capitano una o due a loro, le sfruttano e ti ritrovi sotto 3-0. Se vuoi battere il Barcellona non puoi fallire nessuna occasione”. Sono le dichiarazioni di Alexis Sanchez, in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona, passato in blaugrana per il cileno: “Sono arrivato nel miglior Barcellona di sempre, con Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta, Puyol che e’ stato il miglior capitano che abbia mai avuto – racconta a Uefa.com – Ho imparato un modo diverso di giocare a calcio ma anche a migliorare me stesso, a prendermi cura di me”. Sul ritorno in Italia, all’Inter: “volevo ritrovare un calcio, un allenatore e dei giocatori che conoscevo. Credo che qui si stia costruendo qualcosa di bello per il futuro, l’Inter non vince da 7-8 anni e sono venuto anche per questo, per vincere qualcosa con questo club”.

“A tutti piacerebbe vincere la Champions, la si gioca per vincerla e questo vale anche per me. E’ qualcosa di bello per qualsiasi giocatore e lo sarebbe anche per l’Inter tornare a entusiasmarsi con la Champions”. Conosce il Barça anche Diego Godin considerando l’esperienza con la maglia dell’Atletico Madrid, “In Champions come in qualsiasi altro torneo, quello che ho imparato e’ che per ottenere dei risultati importanti hai bisogno della squadra, nel vero senso della parola – commenta a Uefa.com – Tutti i giocatori devono impegnarsi a difendere ogni pallone e dare il proprio contributo in difesa. Se lo fanno tutti e 11, il grosso e’ fatto”.