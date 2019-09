Inter, Sanchez: “Ho trovato un bel gruppo e tanti ex compagni, qui per vincere qualcosa”

Alexis Sanchez è pronto ad iniziare la sua avventura con la maglia dell’Inter. Il cileno ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club nerazzurro. Ecco le sue parole.

“Prima di tutto ringrazio i compagni, ho trovato un bel gruppo, già dal primo allenamento. Sono qui per aiutare la squadra a vincere qualcosa, perché voglio lottare, anche il mister vuole vincere ed è per questo che sono qua. Ho la stessa voglia di vincere qualcosa, di giocare a calcio, mi piace il calcio, giocare mi rende felice. Ora sono qui, ho trovato una bella squadra, con bravi calciatori. Sono qui per lottare per qualcosa”.

“Cosa mi ha colpito delle esperienze fatte? Della Premier League il fisico, la corsa, la forza, l’intensità. Credo che sia un calcio diverso sia da quello italiano, sia da quello della Liga spagnola. Ho ritrovato diversi compagni in nerazzurro. Asamoah prima non parlava troppo, ora parla di più, lo vedo contento, è bravo. Anche Handanovic è un capitano che parla sempre prima della partita, dà la carica ed è buono per il gruppo. Da Udine conosco anche Candreva. Per Lukaku sono contento, lo conosco da Manchester e parliamo tanto, stiamo tanto insieme, è un mio amico”.

“Incontro di nuovo il Barcellona nei gironi di Champions? Giocare con il Barcellona è sempre un’occasione speciale, ho vinto tanto lì, è una gara molto difficile però abbiamo i giocatori per vincere, quindi andiamo a lottare. Ho voglia di vincere qualcosa, dobbiamo lottare insieme, quello che ti fa vincere è anche il gruppo, se siamo compatti possiamo vincere. Io e tutta la squadra faremo il nostro meglio per arrivare il più lontano possibile e per vincere qualcosa, è per questo che sono qui”.