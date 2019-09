Juve, Higuain e il numero di maglia: “Perché non il 9? Ho preferito il 21, scelta di cuore. Ecco il motivo”

“Io sono tornato per lavorare e provare a dimostrare il mio valore. Fin dal primo giorno volevo restare alla Juve, sinceramente oggi sono molto contento di esser rimasto qui”. Sono le parole dell’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ai microfoni di Sky Sport. “C’è una grande squadra, una grande tifoseria e una grande società. Sono felice di restare in una squadra e in una città che conosco. Mi sento molto bene e sono molto felice qui”.

“L’anno scorso non è stato facile ma anche così ho vinto l’Europa League. Sono andato in doppia cifra anche se a livello personale è stata una stagione complicata. Ora inizia un altro anno, un’altra grande stagione e sono motivato ad aiutare la squadra a vincere qualcosa. Se devo riconquistare Sarri? Ogni anno è così, inizia una nuova stagione, quello che è successo prima resta nel passato, dobbiamo affrontare il presente e il futuro. E’ un anno molto importante per me, sono in una grande squadra che lotta su più fronti. Il numero di maglia? Il 9 era disponibile ma ho deciso di cambiare perché il 21 è il giorno in cui è nata mia figlia e così è come portarla con me in ogni partita. E’ stata una decisione fatta col cuore e mi sta portando fortuna”.

“Contro il Napoli è stata una partita di emozioni forti. Siamo partiti molto bene, abbiamo portato la partita sulla strada che volevamo essendo sul 3-0 dopo 60 minuti. Dopo, però, sono calate le energie mentali, ci hanno fatto il primo gol e questo ci ha messo un po’ d’ansia tanto che hanno pareggiato in dieci minuti. Ma abbiamo cercato di vincere fino alla fine e abbiamo meritato anche se con un colpo di sfortuna del Napoli. Contro la Fiorentina mi aspetto una partita durissima, al Franchi soffrono tutte le squadre e loro sono forti, ma dobbiamo fare la Juve e portare a casa i tre punti. Le nostre rivali per lo scudetto? La prima rivale siamo noi, dobbiamo continuare su questa strada e fare tutto quello che abbiamo fatto ogni anno, avere fiducia in noi stessi”.