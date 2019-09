Juventus, Danilo esalta Cristiano Ronaldo: “giocare con lui è incredibile”

“Per me tornare a giocare con lui e’ incredibile, ho vissuto in prima persona i suoi grandi momenti al Real e ad alcuni ho anche contribuito. E siccome conosco la sua capacita’ di decidere partite e competizioni, ho grandi aspettative per questa stagione”. Sono le dichiarazioni di Danilo, calciatore della Juventus che parla di Cristiano Ronaldo. “Non potevo cominciare meglio, un gol dopo 29 secondi che ero in campo e contro una rivale diretta ti da’ motivazione e fiducia per il prosieguo della stagione”, il riferimento alla rete contro il Napoli in un’intervista a Globoesporte. Sulla Nazionale. “Non sono preoccupato di essere fuori dalla nazionale. Se tornero’ a giocare con costanza qui in Italia credo di poter avere buone chance di far parte del gruppo che si preparera’ ai Mondiali del 2022”.