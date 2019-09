Juventus-Napoli, il tweet di Koulibaly dopo la brutta prestazione contro i bianconeri

“Sport e vita sono anche dolore. Ciò che conta è rialzarsi più forti: meglio di prima”. E’ questo il messaggio scritto su Twitter da parte del difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, il calciatore ha postato una foto in cui si vede inginocchiato a terra dopo aver segnato sabato sera a Torino il decisivo autogol del 4-3 per la Juventus. In generale è stata una partita negativa per il calciatore, prima la marcatura errata in occasione del gol messo a segno da Gonzalo Higuain, poi l’autogol decisivo nel finale.