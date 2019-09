Juventus, presentato ricorso per l’assegnazione dello Scudetto 2005-2006 all’Inter

La Juventus ha presentato ricorso contro la FIGC, l’Inter e il Coni per quanto riguarda l’assegnazione dello Scudetto 2005-2006 al club nerazzurro. Questo quanto ricevuto dal Collegio di Garanzia dello Sport.

La società Juventus chiede al Collegio di Garanzia:

in via principale, di dichiarare inesistenti, nulle e/o di annullare le decisioni della Corte Federale di Appello della FIGC, emesse a Sezioni Unite, in data 30 agosto 2019, prot. n. 2826/AM/ri e in data 3 settembre 2019, prot. n. 3023/AM/ri, con errata corrige e, per l’effetto, di annullare

a) la delibera del Consiglio Federale della FIGC, in data 18 luglio 2011, n. 219/CF, pubblicata il 19 luglio 2011, di reiezione di un’istanza di revoca in autotutela, presentata dalla Juventus Football Club S.p.a., in data 10 maggio 2010, del provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC, avv. Guido Rossi, in data 26 luglio 2006, di assegnazione del titolo di Campione d’Italia per il Campionato Italiano di CALCIO di Serie A, anni 2005 – 2006, alla societa’ F.C. Internazionale Milano S.p.A.;

b) l’atto del Commissario Straordinario della FIGC, avv. Guido Rossi, in data 26 luglio 2006, di assegnazione del titolo di Campione d’Italia alla societa’ F.C. Internazionale Milano S.p.A. per il Campionato di CALCIO degli anni 2005 – 2006, pubblicato in data 19 luglio 2011;