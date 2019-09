Juventus-Spal live, le formazioni ufficiali: ci sono Buffon, Ronaldo e Rabiot

JUVENTUS-SPAL LIVE – Un’altra vittoria per non perdere terreno dalla capolista, in attesa dello scontro; ricerca di punti per ritrovare soprattutto il morale e l’autostima dopo un avvio molto negativo. Questi gli obiettivi di oggi di Juventus e Spal, che si affrontano nell’anticipo del sabato, gara che apre la sesta giornata di Serie A dopo le fatiche del turno infrasettimanale. Sarri che ha a che fare con l’emergenza terzini, dopo i forfait di Danilo e De Sciglio e l’indisponibilità di Alex Sandro. Segui la diretta testuale di CalcioWeb.

JUVENTUS-SPAL, FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo.

SPAL (3-5-2): Berisha; Igor, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Missiroli, Valdifiori, Reca; Moncini, Petagna.