Lazio, Inzaghi: “Non mi basta più giocare bene, ci servono i punti”

“Su Immobile non c’e’ nessun problema, la sua esclusione dalla gara di Milano è stata una scelta dovuta alla partita. Domani se mi confermerà che sta bene giocherà”. Sono le parole dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi nella consueta conferenza stampa della vigilia prima del match interno contro il Genoa. “Felipe (Caicedo, ndr) l’ho scelto per la partita, la sua sostituzione da voi tanto criticata era dovuta soltanto al fatto che il giocatore mi aveva chiesto il cambio, altrimenti lo avrei tenuto in campo”.

“Dobbiamo ripartire dalla vittoria con il Parma senza se e senza ma: affrontiamo una squadra insidiosa, va benissimo il bel gioco e le tantissime idee ma quello che conta sono i punti per muovere la classifica. La cattiveria bisogna acquisirla negli allenamenti, bisogna avere più cattiveria, più voglia di far gol, ogni singola occasione anche in allenamento deve essere interpretata nel migliore dei modi. Dobbiamo avere quella voglia in più di fare gol. In classifica dovremmo avere qualche punto in più ma probabilmente meritiamo quello. Sono contento di quello che sta facendo la mia squadra in campo, ha personalità. Ma ora voglio qualcosa di più, non mi basta più lasciare belle sensazioni su tutti i campi d’Italia e d’Europa, da allenatore devo essere più razionale e cinico. Ci servono i punti per muovere la classifica”.