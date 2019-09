Lecce-Roma, Liverani: “Chi ha fatto bene merita la conferma, ma devo tener conto degli impegni ravvicinati”

“Le difficoltà della gara di domani sono tante e alte. Dovremo essere bravi ad avere la personalità di giocare perché abbiamo le qualità per cercare di creare dei problemi al nostro avversario”. Con queste parole Fabio Liverani presenta, in conferenza stampa, la sfida casalinga di domani contro la Roma di Paulo Fonseca. I salentini, reduci dalla vittoria di Ferrara in casa della Spal, sono ancora in attesa dei primi punti al Via del Mare dopo le sconfitte con Verona e Napoli. L’ex centrocampista della Lazio spera che il contributo del popolo salentino possa essere determinante. “Credo che il nostro atteggiamento debba essere sempre lo stesso a prescindere dal fatto di giocare al Via del Mare o fuori casa – dice Liverani -. I nostri tifosi rappresentano una spinta in più. Il nostro stadio è sempre pieno. Anche fuori casa, come successo mercoledì sera a Ferrara, il loro apporto è notevole”.

Sul fronte formazione ancora qualche dubbio, da un lato c’è la tentazione di non cambiare nulla, dall’altro bisogna fare i conti con i tanti impegni ravvicinati. “In linea di principio chi ha fatto bene a Ferrara meriterebbe di essere confermato domani con la Roma, ma è pur vero che devo tener conto delle tre gare in sette giorni e dei giocatori che hanno fatto maggiore minutaggio”, ha concluso Liverani.