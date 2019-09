Lega Serie A, incontro con Mediapro il 16 e il 17 settembre

Il Consiglio di Lega si dovrebbe tenere il 23 settembre dopo l’incontro che i massimi vertici della Serie A, il presidente Gaetano Miccichè e l’ad Luigi De Siervo, avranno con Mediapro. L’incontro, che era programmato per il 2 settembre a Barcellona, ed era stato annullato a causa dei problemi legati alla cancellazione di voli per maltempo, è previsto, a quanto apprende l’Adnkronos, per il 16 e 17 settembre, sempre a Barcellona con i vertici del gruppo spagnolo interessato dalla scorsa stagione all’acquisto dei diritti del campionato italiano. Il presidente della Lega Serie A, infatti, voleva avere maggiori informazioni sulla natura economica del gruppo cinese Orient Hontai (controllante di Mediapro) prima del Consiglio di Lega e dell’Assemblea che dovrebbe decidere sulla proposta del Gruppo spagnolo.