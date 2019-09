Napoli, De Laurentiis: “Spogliatoi? Va avanti così da 15 anni. Installammo i tornelli e non ce li pagarono”

“Non sono polemiche ma lamentele che sto esternando da 15 anni“. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, getta altra benzina sul fuoco in merito alla questione degli spogliatoi del San Paolo ancora non ultimati. “Pur non potendo da un punto di vista legislativo e legale sostituirmi al Comune nel fare i lavori – dice a Sky – per 15 anni ho continuato a fare manutenzione per molte parti dello stadio. Quando i tornelli diventarono obbligatori per legge, per esempio, fummo noi a installarli e a pagarne l’acquisizione. Mi sono stati rimborsati dopo circa nove anni e credo forse che non abbiano ancora saldato il conto totale”. De Laurentiis ricorda che il Comune “ha avuto tre mesi di tempo per fare degli spogliatoi. Se mi avessero chiamato e mi avessero chiesto ‘li fai tu?’, ci avrei messo 10-15 giorni. E ancora oggi li stiamo aiutando, anche se ci dicono che non possiamo farlo o che possiamo farlo di nascosto, è ridicolo tutto ciò”.