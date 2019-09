Real Madrid, Florentino Perez sul mercato: “mai investito così tanto”

Inizio di stagione non entusiasmante per il Real Madrid, i Blancos in Liga hanno conquistato solo 5 punti frutto di 1 vittoria e due pareggi, il presidente Florentino Perez ha deciso di mandare un messaggio all’allenatore Zinedine Zidane, la squadra è attrezzata per ben altri obiettivi. “Non abbiamo mai investito cosi’ tanto nell’acquisto di giocatori, anche se avevamo gia’ una grande squadra. Riacquisteremo competitivita’ presto, nel bene e nel male”, ha detto il numero uno del Blancos. “Questa estate abbiamo ingaggiato sei nuovi calciatori. Lo scorso anno il team, secondo il nostro tecnico, mancava d’intensita’ e non aveva fame di titoli. Ritroveremo le nostre qualita’. Hazard per me e’ il miglior giocatore d’Europa”, ha aggiunto Perez.