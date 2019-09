Real Madrid, Sergio Ramos: “Bale merita rispetto, il tempo sistemerà tutto. Torneremo a vincere”

“Sì ​​abbiamo smesso di vincere, ma non c’è un componente della squadra che è stanco di vincere, è solo qualcosa che è successo e dobbiamo ripristinare e riavviare il tutto per ripartire. Ora abbiamo nuovi calciatori in squadra. Saremo sempre concentrati per l’obiettivo unico, la vittoria. Dobbiamo sbarazzarci di una brutta stagione e dimostrare di avere ancora più fame di vincere e di competere”. Queste le parole del capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, a Londra per presentare il documentario ‘El Corazon de Sergio Ramos’. Il difensore, intervistato dal ‘Daily Mail’, prende poi le parti del compagno Bale, dato per partente prima dell’estate ed ora tornato titolare. “Gareth è un grande giocatore ed è stato davvero importante per il club negli anni in cui è stato con noi. Trovi molte cose scritte sulla stampa. Alcune sono vere, altre no. Viviamo in questo mondo e dobbiamo cercare di essere al di sopra di tutto ciò. Penso che il tempo metta tutto a posto. Indipendentemente da ciò che ogni giocatore fa nella sua vita personale, penso che dovrebbe essere rispettato e nemmeno discusso”.

E sul tecnico Zidane aggiunge. “Rimane la stessa persona di due anni fa, mantiene la sua essenza come manager. Ha più esperienza. Vorrei riassumere in sostanza che è la stessa persona, ma ora anche meglio perché ha più esperienza di prima. Pogba? Credo che il Real Madrid abbia sempre le porte aperte per giocatori forti. Per me è forte e ha fatto vedere le sue doti anche con la Juventus e il Manchester United. Penso dia equilibrio alla squadra, sa attaccare e ha grande tecnica oltre ad un’incredibile fisicità”, conclude Ramos.