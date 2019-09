Risultati Premier League, il programma completo della sesta giornata e la classifica aggiornata

RISULTATI PREMIER LEAGUE – Il weekend inglese propone la sesta giornata di campionato dopo la due giorni ‘così così’ di Champions League. Il turno si apre con l’anticipo del venerdì sera tra Southampton e Bournemouth. Leicester-Tottenham è l’antipasto del sabato, mentre nel pomeriggio il Manchester City ospita il Watford fanalino di coda. United in trasferta, l’Arsenal in casa contro l’Aston Villa, ma il piatto forte è Chelsea-Liverpool, entrambe in cerca di riscatto in seguito alle sconfitte in Coppa. Di seguito il programma completo.

VENERDI’

ore 21

Southampton-Bournemouth

SABATO

ore 13.30

Leicester-Tottenham

ore 16.00

Burnley-Norwich

Everton-Sheffield Utd

Manchester City-Watford

ore 18:30

Newcastle-Brighton

DOMENICA

ore 15.00

Crystal Palace-Wolves

West Ham-Manchester Utd

ore 17.30

Arsenal-Aston Villa

Chelsea-Liverpool

LA CLASSIFICA