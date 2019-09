Risultati Serie A live, 3^ giornata: il programma completo e la classifica

RISULTATI SERIE A – Si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, un turno avvincente ed in grado di portare emozioni e colpi di scena. Si parte con il big match delle 15 tra Fiorentina e Juventus, partita che non ha bisogno di presentazioni, alle 18 in campo il Napoli contro la Sampdoria, in serata l’Inter alla ricerca della continuità contro l’Udinese. Nel lunch match della domenica sfida interessante tra Genoa ed Atalanta, alle 15 due scontri per la salvezza: Brescia-Bologna e Parma-Cagliari, la Lazio in trasferta contro la Spal, la Roma affronta il Sassuolo, il Milan sul campo del Verona, chiude il posticipo del lunedì Torino-Lecce. Segui il live su CalcioWeb.

RISULTATI SERIE A

FIORENTINA-JUVENTUS SABATO ORE 15

NAPOLI-SAMPDORIA SABATO ORE 18

INTER-UDINESE SABATO ORE 20.45

GENOA-ATALANTA DOMENICA ORE 12.30

BRESCIA-BOLOGNA ORE 15

PARMA-CAGLIARI ORE 15

SPAL-LAZIO ORE 15

ROMA-SASSUOLO ORE 18

VERONA-MILAN ORE 20.45

TORINO-LECCE LUNEDI’ ORE 20.45

LA CLASSIFICA