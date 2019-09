Risultati Serie B, 4^ giornata: il Frosinone contro l’insidioso Venezia, la classifica

RISULTATI SERIE B – Si torna in campo per il campionato di Serie B, il torneo cadetto entra sempre più nel vivo ed è pronto a regalare grande spettacolo. La 4^ giornata si apre con la sfida tra Frosinone e Venezia, partita che può essere considerata insidiosa per i padroni di casa. Grande emozioni nella giornata di sabato con tanti match che si preannunciano avvincenti. Trasferta per il Crotone contro la Cremonese, match davanti al pubblico amico invece per l’Empoli contro il Cittadella, scontro per la salvezza tra Livorno e Pordenone, l’Entella non ha intenzione di fermarsi sul campo del Pescara. Match tutto da seguire quello tra Spezia e Perugia, il Chievo in casa contro il Pisa. Domenica il Trapani affronta la Salernitana.

RISULTATI SERIE B, LA 4^ GIORNATA

FROSINONE-VENEZIA VENERDI’ ORE 21

BENEVENTO COSENZA SABATO ORE 15

CREMONESE-CROTONE SABATO ORE 15

EMPOLI-CITTADELLA SABATO ORE 15

JUVE STABIA-ASCOLI SABATO ORE 15

LIVORNO-PORDENONE SABATO ORE 15

PESCARA-ENTELLA SABATO ORE 15

SPEZIA PERUGIA SABATO ORE 15

CHIEVO-PISA SABATO ORE 18

TRAPANI-SALERNITANA DOMENICA ORE 21

LA CLASSIFICA