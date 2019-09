Russia, il salvataggio del difensore è qualcosa di assurdo [VIDEO]

Un doppio salvataggio che ha dell’incredibile. Eppure è successo in Russia. Nel campionato di casa, la Russian Premier League, è andata in scena nello scorso weekend Lokomotiv Mosca-Rostov. La squadra ospite ha portato a casa 3 punti dalla trasferta grazie anche, o soprattutto, al salvataggio del difensore centrale Evgeny Chernov. Un miracolo, prima con il piede e sulla ribattuta con la schiena dopo un tuffo all’indietro degno della Cagnotto. Certo l’attaccante poteva sicuramente fare meglio, ma giudicate voi se siano più i demeriti della punta della Lokomotiv Mosca o i meriti del difensore Chernov. In basso il VIDEO.

Chernov del Rostov salva el gol en dos ocasiones. La segunda es una joya. Lo que debe de hacer un verdadero defensa. 🔥😍⚽️

No habrá algún defensor así para #Veracruz y #América ? #Chernov #SiSePuede #Apertura2019 #FelizLunes pic.twitter.com/WW8hqJkHnF — Martín Contreras Soulé 🎙⚽️ (@SouleMartin) September 2, 2019