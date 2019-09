San Marino, la vittoria manca da 15 anni: adesso la sfida impossibile al Belgio

Il San Marino è sceso in campo nella gara valida per le qualificazioni ad Euro 2020, pesante sconfitta davanti al pubblico amico contro il Cipro, 0-4 il risultato finale, sesta sconfitta consecutiva, zero gol fatti e ben 28 subiti per un percorso veramente negativo. Ma la storia di San Marino parte da lontano, squadra che non riesce a vincere da ben 15 anni, l’ultima vittoria risale infatti al 2004 contro il Liechtenstein, adesso l’allenatore Franco Varrella sta provando a conquistare almeno un risultato positivo, impresa che non sarà di certo facile. Nel prossimo match sfida che ha dell’impossibile, di fronte il Belgio, sfida che non è alla portata.