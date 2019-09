Sassuolo, presentati Defrel e Romagna. L’ad Carnevali: “Voto al mercato? 8”

“Ho sentito il mister, ho valutato tanti aspetti e alla fine ho seguito il cuore. La squadra è forte, abbiamo tanti nazionali e tanti giovani interessanti: possiamo fare bene”. Parla così in conferenza stampa Gregoire Defrel, l’attaccante tornato al Sassuolo in prestito dalla Roma alla fine della sessione estiva di mercato. “Avrei potuto scegliere la Sampdoria, ci ho pensato un po’ perché anche a Genova sono stato bene, ma qui ho fatto due anni fantastici”.

Presentato oggi anche il difensore Filippo Romagna: “Da qualche anno ci inseguiamo con il Sassuolo, anche lo scorso gennaio c’era stata una opportunità e ora finalmente ho la fortuna di essere qui. Credo sia la scelta migliore, la soluzione migliore per me, per crescere e dimostrare le mie potenzialità. Ora devo fare un passo alla volta”.

“Per noi è una grande soddisfazione riavere qui Defrel, abbiamo lottato per farlo tornare. C’erano altri club interessati ma lui ha scelto il Sassuolo – ha dichiarato l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali – Romagna invece era un nostro obiettivo già quando giocava nella Primavera della Juventus: noi puntiamo sui giovani. Un bilancio del mercato? Abbiamo centrato tutti gli obiettivi prefissati, quindi darei un 8″.