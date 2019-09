Scommesse, l’Atalanta scavalca la Roma: Zidane prepara la vendetta

E’ andata in archivio la 5^ giornata del campionato di Serie A, non si ferma l’Inter, i nerazzurri hanno ottenuto la quinta vittoria in altrettante partite disputate, la squadra di Antonio Conte diventa così la prima concorrente della Juventus nella corsa allo scudetto. Sul tabellone 888sport.it l’Inter passa da 4,50 a 3,75, in vantaggio per il titolo i bianconeri a quota 1,50. Scivola il Napoli che, come riporta Agipronews, da 4,50 arriva a 5,50. A sorpresa, dietro il trio di favorite, si piazza l’Atalanta, dopo il blitz sul campo della Roma i nerazzurri avanzano a 81,00, scavalcando proprio i giallorossi che valgono 101 volte la posta.

Si gioca il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid, scontro al vertice tra due squadre protagonista. Equilibrate le quote proposte dagli analisti di Stanleybet.it, con leggera preferenza per l’1, dato a 2,40 contro il 2,95 della vittoria Blancos. Nelle ultime dieci sfide tre vittorie per parte, il pareggio per il match di sabato viene dato a 3,20, la squadra di Simeone è molto efficace nel secondo quarto d’ora di gioco (dal 15′ al 30′), nel quale ha segnato tre delle sette reti realizzate, la squadra di Zidane invece emerge nell’ultima mezz’ora (6 gol su 12).