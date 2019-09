Serie A, le ultime dai campi: buone notizie per il Genoa, tre assenti nel Parma

Le squadre di Serie A sono al lavoro per preparare la terza giornata del campionato di Serie A. Domenica mattina di lavoro per il Parma di mister D’Aversa, lavori di attivazione seguiti da partita a tutto campo. Assenti Kastriot Dermaku, Juraj Kucka e Dejan Kulusevski impegnati con le rispettive Nazionali, la squadra tornerà in campo martedì per preparare il match di campionato contro il Cagliari, in programma domenica 15 al Tardini.

Nel frattempo buone notizie per il Genoa, il tecnico Andreazzoli potrà contare sul rientro del fantasista Riccardo Saponara, che si era infortunato a meta’ nel match di Coppa Italia a Chiavari con l’Imolese con la lesione di primo grado al bicipite femorale destro, adesso potrebbe rientrare già contro l’Atalanta, la ripresa degli allenamenti è prevista per martedì.

Novità anche in Serie B. L’Empoli di mister Bucchi ha superato 9-2 la Primavera nel test disputato oggi pomeriggio al Castellani. Con 5 reti Moreo è stato il vero protagonista, bene Maietta e La Gumina, entrambi autori di una doppietta. Di Fantacci e Lipari le reti della primavera toscana. Sgambatura di 45 minuti per il Cosenza contro la Primavera guidata da mister Emanuele Ferraro. Due a zero il finale per la prima squadra grazie alla doppietta di Kone. Per lo Spezia in campo anche Soufiane Bidaoui, tornato a svolgere l’intera seduta con il gruppo dopo il percorso personale intrapreso fin dal ritiro di Sarnano, mentre Benedetti e Acampora hanno proseguito nel lavoro differenziato.