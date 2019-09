Serie B, Assemblea di Lega il 12 settembre: i punti all’ordine del giorno

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per giovedì 12 settembre 2019, alle ore 12.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri;

2. Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo: valutazioni complessive e conseguenti determinazioni;

3. Contenziosi pendenti e relative determinazioni conseguenti;

4. Concorso Miglior Terreno di gioco s.s. 2019/2020;

5. Suddivisione costi cerimoniale Play Off e Play Out s.s. 2019/2020;

6. Progetto VAR s.s. 2019/2020;

7. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 2.1.g) Statuto e Capo VII art. 1 Codice di

Autoregolamentazione: posticipazione termine di deposito;

8. Comunicazioni del Presidente;

9. Informativa del Direttore Generale;

10. Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti B.