Serie C, 5 Daspo per i tifosi del Catania: le accuse sono pesantissime

Quattro Daspo per la durata di tre anni e uno per la durata di cinque sono stati emessi dalla Questura di Catania nei confronti di cinque ultras del Catania accusati di aver partecipato nello stadio Angelo Massimino, all’inizio della partita Catania-Viterbese del 15 settembre scorso, ad una aggressione ai danni di uno steward. La vittima, in servizio ad uno degli accesso della Curva Sud, si era rifiutata di far accedere nello stadio un minorenne senza biglietto. Lo steward, fu dapprima spintonato e minacciato e colpito con uno schiaffo da un componente del gruppo, che gli causò una tumefazione ad uno zigomo. In quella occasione intervennero alcuni agenti della Polizia di Stato che trovarono due dei cinque ultras in possesso di due artifici pirotecnici, tra cui un petardo. I cinque vennero tutti denunciati per violenza, minaccia e resistenza nei confronti degli addetti ai controlli.