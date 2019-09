Serie C, la media spettatori del girone B: il Cesena domina, Imolese maglia nera

Due giornate giocate nel girone B di Serie C. Al comando troviamo tre squadre: Padova, Carpi e Reggiana. Il prossimo turno si preannuncia affascinante. Due big match come Carpi-Vicenza e Padova-Modena in programma. Le favorite del girone, che promettono battaglia fino alla fine, sono sicuramente Cesena, Padova, Monza, Carpi e Reggiana, senza dimenticare alcune possibili outsider come Sambenedettese, Triestina e Piacenza. Dati sugli spettatori nettamente migliori quelli del girone B rispetto al girone A. Il numero totale non solo doppia, ma supera persino quelli del gruppo A. Il totale è di 63080 spettatori. Al primo posto c’è il Cesena che stacca Vicenza e Modena. In fondo alla graduatoria troviamo, invece, Feralpisalò, Arzignano e Imolese.

MEDIA SPETTATORI SERIE C GIRONE B