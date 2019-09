Serie D, ufficiale: Palermo e Foggia sbarcano su Eleven Sports! [INFO E PREZZI]

E’ ufficiale. Così come comunicato dalla stessa piattaforma sulla propria pagina Facebook, Palermo e Foggia sbarcano su Eleven Sports, il noto portale che si occupa di trasmettere tutte le partite di Serie C. Le due nobili decadute, ripartite dal dilettantismo dopo le rispettive mancate iscrizioni, avranno molto più seguito del previsto grazie ai pacchetti che trasmetteranno le gare in casa ed in trasferta.

Così come evidenziato all’interno del sito, il pacchetto prevede un costo di € 54,99 e la visione delle partite della propria squadra (Palermo o Foggia), oltre a tutta la Serie C e le partite di Superlega di Volley. Per contro, alle stesse condizioni, c’è il pacchetto mensile di € 5,99.