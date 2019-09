Spal, Semplici: “Voltiamo pagina, con la Juve l’importante è rimanere in partita”

Impegno proibitivo per una Spal in piena difficoltà e proveniente da due sconfitte pesanti, l’ultima in casa nello scontro diretto contro il Lecce. I ferraresi sono attesi domani dalla Juve, queste le parole in conferenza del tecnico Semplici.

“Difficile parlare di turn over in considerazione delle tante assenze forzate. Ho cercato di tenere alto il morale dei ragazzi poiché la sconfitta con il Lecce non ha fatto bene né alla classifica né dal punto di vista mentale. Abbiamo riguardato gli errori, per non ripeterli in futuro, ma poi si deve voltare pagina. Quella contro la Juve è una sfida che ci dovrà dare tanto, i ragazzi ci tengono a fare bene in un contesto così prestigioso. Sappiamo che la Juventus non sia il miglior avversario da affrontare, ma noi dobbiamo essere bravi a rimanere in partita, provando a giocare sfruttando il nostro palleggio, anche a costo di correre qualche rischio”.