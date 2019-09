Spettatori Serie C, i dati sull’ultima giornata dei tre gironi e la media generale

SPETTATORI SERIE C – Si è conclusa un’altra giornata di Serie C e una nuova sta per cominciare. Il Monza continua la sua marcia inarrestabile nel girone A, il Padova comanda nel girone B, continuano le sorprese nel girone C. Bari, Catania e Catanzaro cadono in trasferta, vincono Ternana e Reggina. I dati sugli spettatori dell’ultima giornata e la media generale delle partite casalinghe.

GIRONE A

NOVARA-PERGOLETTESE 4.508 LECCO-MONZA 3.289 SIENA-PRO PATRIA 2.362 AREZZO-ALBINOLEFFE 1900 PRO VERCELLI-GOZZANO 1.236 PISTOIESE-COMO 904 GIANA ERMINIO-CARRARESE 523 PIANESE-ALESSANDRIA 295 RENATE-OLBIA 250 JUVENTUS U23-PONTEDERA 150

MEDIA GIRONE A

NOVARA 4.465 MONZA 3.983 COMO 3.147 SIENA 2.508 LECCO 2.360 AREZZO 1.998 ALESSANDRIA 1.901 PRO PATRIA 1.353 CARRARESE 1.342 PRO VERCELLI 1.236 OLBIA 1.100 PERGOLETTESE 939 PISTOIESE 855 ALBINOLEFFE 833 GOZZANO 821 PONTEDERA 698 PIANESE 565 GIANA ERMINIO 548 RENATE 450 JUVENTUS U23 221

GIRONE B

CESENA-PIACENZA 9.975 MODENA-FERALPISALO’ 6.381 FERMANA-SAMBENEDETTESE 3.111 VIS PESARO-FANO 1.651 RAVENNA-IMOLESE 1.532 CARPI-RIMINI 1.495 FANO-REGGIO AUDACE 1.312 GUBBIO-VICENZA 998 VIRTUS VERONA-TRIESTINA 797 ARZIGNANO-SUDTIROL 446

MEDIA SPETTATORI GIRONE B

CESENA 10.175 VICENZA 8.398 MODENA 7.207 TRIESTINA 5.253 REGGIANA 4.967 PADOVA 4.590 SAMBENEDETTESE 3.770 PIACENZA 3.119 FERMANA 1.986 CARPI 1.939 RIMINI 1.885 RAVENNA 1.856 VIS PESARO 1.754 FANO 1.299 GUBBIO 932 VIRTUS VERONA 916 SUDTIROL 900 FERALPISALO’ 793 IMOLESE 630 ARZIGNANO 481

GIRONE C

REGGINA-VIBONESE 8.869 AVELLINO-BISCEGLIE 4.332 FRANCAVILLA-BARI 2.038 CAVESE-PAGANESE 2.000 MONOPOLI-CATANIA 1.859 VITERBESE-CATANZARO 1.500 PICERNO-CASERTANA 767 RIETI-POTENZA 708 SICULA LEONZIO-TERNANA 541 RENDE-TERAMO 250

MEDIA SPETTATORI GIRONE C