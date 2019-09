Stadio Milano, il consigliere del M5S: “Milan e Inter fanno operazione di marketing”

“Con la presentazione di oggi Milan e Inter continuano nella loro operazione di marketing con brochures scarne e faziose il cui unico obiettivo e’ convincere l’opinione pubblica senza fare vera informazione. La verita’ e’ che non esistono motivazioni valide per l’abbattimento del Meazza che ha dimostrato anche recentemente di essere una struttura ancora resistente, senza contare il valore culturale che ha acquisito negli anni tanto da essere definito la ‘Scala del calcio’. Infine assolutamente negativo che il processo di ascolto verso le realta’ locali e il consiglio comunale sia cosi’ lento ad attivarsi”. Sono le dichiarazioni di Simone Sollazzo, consigliere comunale M5S a Milano e membro della commissione consiliare sport sui progetti presentati per lo stadio di Milano.