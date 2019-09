Totti è… ‘San Pupone’, l’ex calciatore apre la serie tv ‘Romolo + Giuly’ [VIDEO]

A Roma, seppur fosse un uomo in carne ed ossa, per ciò che ha rappresentato è diventato quasi una divinità. Nella capitale, Francesco Totti è un Dio. Metaforico si intende. O forse no. L’ex calciatore giallorosso, che qualche mese fa ha definitivamente lasciato la società (di cui era dirigente) dopo una vita, è infatti… una divinità.

E’ il ruolo che ricopre nel trailer della serie tv di Fox ‘Romolo + Giuly‘, che andrà in onda a partire dal 16 settembre. Come si vede dal video in basso, lui è ‘San Pupone‘. Ecco le immagini.