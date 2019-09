Udinese-Bologna, le parole degli allenatori: Tudor si complimenta con i suoi, De Leo polemico

“Abbiamo fatto una buona partita in un momento difficile, complimenti ai ragazzi. Questo ci dà più tranquillità per lavorare meglio e migliorare”. Così Igor Tudor, allenatore dell’Udinese, commenta ai microfoni di RadioRai la vittoria contro il Bologna. “Non era facile perchè non raccogliendo tanto si perdono sicurezze. Ma oggi è andata bene e siamo contenti così”, ha aggiunto il tecnico croato. “In attacco stiamo recuperando giocatori importanti come Okaka e Pussetto, ma dobbiamo essere più concreti. In difesa stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così”, ha concluso.

“L’approccio è stato buono, avevamo chiesto di mettere la gara su piano della qualità e del gioco. Nel momento in cui abbiamo subito il gol loro l’hanno messa sui duelli e fisicità sporcando la partita. A quel punto dovevamo mantenere lucidità ma ci siamo fatti prendere dalla frenesia”. Così Emilio De Leo, tattico di Sinisa Mihajlovic al Bologna, commenta ai microfoni di RaiSport la sconfitta di Udine. “Sull’espulsione di Soriano: “Ha solo chiesto spiegazioni sulla mancata espulsione di Samir e arbitro l’ha espulso. Non c’è stata alcuna parola fuori posto”, ha aggiunto. “Abbiamo lasciato punti per strada in virtù di una serie di errori, ma dobbiamo migliorare nella pericolosità offensiva per concretizzare la mole di lavoro fatto”, ha concluso De Leo.