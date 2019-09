Verona-Milan, Giampaolo: “caso Piatek? Non mi risulta”

“Il Verona ha fatto la sua onesta partita difensiva, noi abbiamo avuto il nostro trend davanti, ci sono cose da migliorare ma la vittoria e’ positiva, ci aiuta a lavorare. Non nascondo la polvere sotto il tappeto, non mi nascondo dietro il risultato positivo, dico alla squadra quello che va migliorato”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria a Verona. “La squadra crede in quello che facciamo, me ne accorgo negli allenamenti, se non fosse cosi’ lo direi – ha aggiunto -. Fa le cose per bene e ha tanti margini di miglioramento. So quali sono i pregi e quali sono i difetti strutturali. Lavoro per migliorare la squadra, mi piace la dedizione, la passione.”Nel secondo tempo il Milan ha giocato bene, come doveva. Abbiamo allargato il campo ed occupato le posizioni giuste. Ci siamo presi la meta’ campo. Il gol e’ arrivato su una soluzione, ma stare li’ tanto tempo per una squadra in dieci non e’ semplice”. Su Piatek: “non mi è sembrato di vedere un’esultanza polemica”.