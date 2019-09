Verona-Milan live, le formazioni ufficiali: c’è Stepinski

Verona-Milan live – Dopo la gara tra Roma e Sassuolo continua il programma valido per la terza giornata del campionato di Serie A, in attesa del posticipo tra Torino e Lecce si gioca l’ultima partita della domenica, in campo Verona e Milan. Inizio altalenante per la squadra di Giampaolo, prima la sconfitta in trasferta contro l’Udinese, poi la vittoria contro il Brescia ma senza convincere, oggi i rossoneri dovranno rispondere con una buona prestazione. Sorprendente l’inizio del Verona che ha già conquistato 4 punti, può lottare fino alla fine per conquistare la salvezza. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori, il live a partire dalle 20.45 su CalcioWeb.

Verona-Milan live

Verona – Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

A disp.: Berardi, Radunovic, Vitale, Henderson, Di Carmine, Pazzini, Danzi, Dawidowicz, Pessina, Empereur, Tutino, Adjapong.

Milan – Donnarumma; Rodriguez, Romagnoli, Musacchio, Calabria; Biglia, Calhanoglu, Kessie; Suso, Paqueta; Piatek.