Vietato sbagliare per il Bari, Vivarini prima della Cavese: “adesso dobbiamo vincere in casa”

“Il Bari non ha ancora vinto in casa. Bisogna conquistare i tre punti e far diventare il San Nicola la nostra forza. Ci aspettano gli impegni interni con Cavese e Ternana. Ci vuole tranquillita’ e bisogna lavorare tantissimo”: sono le dichiarazioni dell’allenatore del Bari Vincenzo Vivarini, in vista della sfida contro la Cavese. “Sul piano tattico la squadra ha bisogno di certezze. Il Bari – ha aggiunto Vivarini – puo’ giocare anche con tre attaccanti. Appena troviamo un maggiore equilibrio di squadra, studieremo altre soluzioni. Abbiamo Floriano che ha sofferto alle caviglie, Scavone che ha avuto un problema all’anca, il portiere Frattali ha problemi a calciare. La formazione la decidero’ tenendo conto di tutti questi fatto”. “Con la Cavese – ha proseguito l’allenatore – dobbiamo sfruttare al meglio i nostri tifosi, facendo blocco unico con i sostenitori. Bisogna essere uniti e compatti. Ci vuole convinzione, ci dobbiamo esaltare”. “Non possiamo fare risultato ora – ha concluso – con idee ben chiare dobbiamo vincere dominando con le buone o con le cattive, vincere anche in modo ‘sporco’. Questi punti fanno la differenza a fine campionato”.