Mehdi Benatia non indosserà più la maglia della nazionale marocchina. E’ stato lo stesso 32enne centrale ex di Udinese, Roma, Bayern Monaco e Juve, oggi all’Al Duhail in Qatar, ad annunciare la sua scelta ai microfoni di beIN Sports. “Non è stata una decisione facile ma ho comunicato una decina di giorni fa al nuovo Ct che avrei chiuso la mia carriera in nazionale“. Benatia, che lascia da capitano del Marocco, ha fatto il suo esordio nel 2008, collezionando in tutto 58 presenze e due reti.