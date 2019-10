Calciomercato Juventus, le parole di Paratici su Mandzukic e sul contratto di Cristiano Ronaldo

CALCIOMERCATO JUVENTUS – “Ronaldo onorerà il contratto fino alla fine? Sì, penso di sì”. Lo ha detto il ds della Juventus Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport 24 da Amatrice a margine del premio intitolato a Manlio Scopigno. “Riteniamo di essere a un buon punto ma ancora con grandi margini di miglioramento” ha aggiunto Paratici a proposito dell’andamento della stagione. “Mandzukic? Parleremo con lui e i suoi agenti e insieme troveremo la migliore soluzione possibile. E’ stato un po’ in disparte d’accordo per un possibile trasferimento che poi non si è concretizzato, adesso dopo la pausa vedremo come risolvere la situazione, siamo positivi”.