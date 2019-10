Classifica marcatori live, la graduatoria aggiornata: in tre a difendere la vetta

Classifica marcatori live – Dopo la sesta giornata, inizia a delinearsi la graduatoria dei bomber. In tre attualmente in vetta, Zapata, Immobile e Berardi. In tanti dietro ad insidiarli.

5 reti

Zapata (Atalanta), Immobile (Lazio), Berardi (Sassuolo)

4 reti

Al. Donnarumma (Brescia), Mancosu (Lecce), Mertens (Napoli), Dzeko (Roma), Belotti (Torino)

3 reti

Muriel (Atalanta), Pulgar (Fiorentina), Kouamé (Genoa), Lukaku e Sensi (Inter), Cristiano Ronaldo (Juventus), Insigne (Napoli), Kolarov (Roma), Caputo (Sassuolo)

2 reti

Gosens, Gomez (Atalanta), Sansone (Bologna), Castro, Joao Pedro, Simeone e Ceppitelli (Cagliari), Ribery (Fiorentina), Criscito (Genoa), Brozovic (Inter), Pjanic (Juventus) Piatek (Milan), Llorente e Manolas (Napoli), Petagna e Di Francesco (Spal), Zaza (Torino), Miguel Veloso (Verona)

1 rete

de Roon, Castagne (Atalanta), Bani, Palacio, Orsolini, Soriano (Bologna), Balotelli, Cistana e Romulo (Brescia), Castrovilli, Chiesa, Pezzella, Boateng e Milenkovic (Fiorentina), Pinamonti (Genoa), D’Ambrosio, Sanchez e Gagliardini (Inter), Chiellini, Danilo, Higuain e Ramsey (Juventus), Correa, Radu, Milinkovic-Savic, Caicedo, Luis Alberto e Marusic (Lazio), Farias e Calderoni (Lecce), Calhanoglu (Milan), Callejon, Di Lorenzo, Ruiz, Lozano (Napoli), Barillà, Gagliolo, Gervinho e Inglese (Parma), Cristante, Kluivert, Mkhytarian e Under (Roma), Jankto, Bonazzoli, Gabbiadini e Quagliarella, (Sampdoria), Duncan,Defrel e Traoré (Sassuolo), Kurtic (Spal), Berenguer, Bonifazi e Izzo (Torino), Okaka, Becao e Lasagna (Udinese), Faraoni e Pessina (Verona)