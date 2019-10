Condotta violenta e minacce: denunciati quattro ultras della Spal

In arrivo provvedimenti nei confronti di quattro ferraresi che sono stati denunciati dalla Polizia per i comportamenti adottati in una strada sulla quale transitano i tifosi ospiti a fine partita per raggiungere i caselli autostradali, l’episodio è avvenuto in occasione della partita tra Spal e Lazio il 15 settembre scorso, 2-1 il risultato finale per la squadra di Semplici. Secondo gli inquirenti i quattro spallini avrebbero lanciato bicchieri pieni di birra e oggetti vari verso le auto, insultando i supporters laziali e minacciando anche i passanti armati di cintura, l’intervento della Digos ha messo in fuga i tre tifosi, poi riconosciuti e rintracciati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le accuse sono di condotta violenta, minaccia verbale e utilizzo di oggetti contundenti atti ad offendere, provvedimenti di Daspo.