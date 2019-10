Consigli fantacalcio, gli attaccanti della 10^ giornata- Chi schierare e chi evitare: spazio a Lautaro

CONSIGLI FANTACALCIO – L’appuntamento con i consigli del fantacalcio prosegue. E’ giunto il momento degli attaccanti. Ecco i 5 attaccanti da schierare e i 5 da evitare secondo CalcioWeb.

10^ GIORNATA, I CINQUE ATTACCANTI DA SCHIERARE

LAUTARO MARTINEZ – L’Inter è chiamata al riscatto contro il Brescia. La carica dovrà essere suonata dagli uomini più in forma e il “Toro” è sicuramente tra questi.

CRISTIANO RONALDO – CR7 torna in campo e, come sempre, è tra i consigliati. La sua assenza contro il Lecce si è fatta sentire.

BOATENG – La squalifica di Ribery riporta in auge Boateng. Kevin Prince sarà voglioso di mettersi in mostra e per di più è un ex.

QUAGLIARELLA – Un altro attaccante chiamato a dare risposte. Il capocannoniere dello scorso campionato ha avuto una partenza a rilento, ma con il Lecce sarà la giusta occasione.

PIATEK – Il Milan è chiamato a vincere. Il polacco ritrova la titolarità e deve sfruttare al meglio l’occasione.

10^ GIORNATA, I CINQUE ATTACCANTI DA EVITARE

KOUAME’ – E’ in grande forma, ma la partita contro la Juventus sembra proibitiva. Evitatelo!

IMMOBILE – La Lazio riceve il Torino. Tenere fuori il capocannoniere della Serie A è un azzardo, ma le condizioni non ottimali e il rischio panchina fanno optare per questa soluzione.

LA MANTIA – Occasione di mettersi in mostra per l’attaccante del Lecce. Finora poco protagonista potrebbe pagare il salto di categoria.

PETAGNA – E’ un ex Milan. Ma i rossoneri non possono fallire ancora. Meglio optare per altre scelte.

CAPUTO – Sembra aver perso un po’ di smalto e la partita contro la Fiorentina non è certo delle più semplici.