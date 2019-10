Faustino Asprilla, piccolo intervento alla mano destra: ma il motivo è bizzarro [FOTO]

Faustino Asprilla, l’ex attaccante colombiano di Parma e Newcastle, è stato sottoposto ad un piccolo intervento alla mano destra. Il motivo dell’operazione, però, è alquanto bizzarro. E’ lo stesso ex calciatore a spiegarlo in un tweet sul suo profilo ufficiale: “La mia mano si è rovinata dopo l’invio di tanti tweet, ma sono sulla strada del recupero”. Operato per i troppi tweet, dunque, ma Asprilla continua a twittare. C’è qualcosa che non va. Ecco di seguito la foto.

No todo es rumba, por acá ando en recuperación de una cirugía en una mano, espero estar listo para el picaíto en San Andrés junto a los @nicolasgob, @aristigol09, @JJTrellezV y los que se apunten.

Se me jodio la mano de tanto tuitiar. pic.twitter.com/QbsxeuNgwS — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) October 10, 2019