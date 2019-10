Formazioni ufficiali Cagliari-Bologna: fuori Palacio e Poli

Formazioni ufficiali Cagliari-Bologna – Seppur potesse sembrarlo, a guardare la classifica, ad oggi, in realtà non lo è. Tutto pronto alla sfida tra sardi ed emiliani, con i padroni di casa che stanno vivendo un momento magico e buttano un occhio alla zona Europa. Fortino Sardegna Arena (a parte le prime due) e solidità difensiva, questi gli ingredienti dei ragazzi di Maran che cercano conferme. Dall’altra parte, però, ci sono quelli di Mihajlovic, rilanciatisi con la vittoria sulla Samp dopo un periodo così così. I due tecnici hanno sciolto gli ultimi dubbi, questi i 22 che scenderanno in campo.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, L. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro, Simeone.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Denswil, Bani, Krejci; Schouten, Dzemaili, Soriano; Orsolini, Sansone, Santander.