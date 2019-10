Gol Malinovskyi, gran calcio di punizione per il centrocampista dell’Atalanta con la nazionale ucraina [VIDEO]

Vittoria in casa per l’Ucraina. Battuta 2-0 la Lituania nella partita valida per le qualificazioni ad Euro 2020 con la squadra di Shevchenko che resta saldamente al comando del girone davanti al Portogallo. Grande protagonista della serata è stato Ruslan Malinovskyi. Doppietta per il centrocampista dell’Atalanta. Prima rete al termine di una bella azione manovrata, raddoppio su calcio di punizione. Il numero 8 ucraino ha mostrato grandi qualità anche con la Dea e sarà un’arma importante per Gasperini nel corso della stagione. In basso i VIDEO dei due gol.