Infortunio Duvan Zapata, problema muscolare in nazionale per l’attaccante dell’Atalanta

Colombia e Cile hanno pareggiato 0-0 in una gara amichevole disputata ad Alicante, in Spagna. Tanti i giocatori che militano nel nostro campionato scesi in campo questa sera. Da segnalare l’infortunio muscolare occorso all’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata, uscito a metà del primo tempo. E’ ancora presto per capirne l’entità. Nella Colombia presenti anche Luis Muriel dell’Atalanta, lo juventino Juan Cuadrado e il portiere del Napoli David Ospina. Nel Cile hanno giocato il centrocampista del Bologna Gary Medel (anche lui uscito anzitempo per infortunio), quello della Fiorentina Erick Pulgar e l’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez.