Juventus, de Ligt: “Mi sono ambientato bene e sono felice. Sfida all’Inter? Partita molto importante”

“Sono felice, per la mia prestazione e soprattutto perché abbiamo vinto giocando bene”. Con queste parole il difensore della Juventus, Matthijs de Ligt, ha commentato nel post-partita il successo di ieri contro il Bayer Leverkusen in Champions League. L’olandese è stato elogiato da Sarri ed è evidente che l’intesa con i compagni continui a crescere. “Sto bene qui, mi sono ambientato in una nuova città e in una nuova nazione e sono contento. Gioco in una grande squadra e quindi il nostro compito è vincere più partite possibili”, dice l’ex Ajax, già concentrato sul suo primo Derby d’Italia contro l’Inter. “Una sfida molto importante, come lo sono tutte per noi”.