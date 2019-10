Lazio-Rennes live, le formazioni ufficiali: giocano Vavro e Berisha

LAZIO-RENNES LIVE – Torna l’appuntamento con l’Europa League per la Lazio di Simone Inzaghi. Avversario della seconda giornata della fase a gironi è il Rennes. La squadra francese è reduce dal pari all’esordio contro il Celtic, Lazio che ha un solo imperativo: vincere. L’inaspettata sconfitta in terra rumena contro il Cluj mette i biancocelesti con le spalle al muro. Tra le fila del Rennes delle vecchie conoscenze del calcio italiano come Grenier, ex Roma, e Niang, ex Torino e Milan. Occhio anche a Raphinha, seguito a lungo in estate dalla Fiorentina.

LAZIO-RENNES, LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Lulic; Caicedo, Immobile.

RENNES (3-5-2): Mendy; Da Silva, Gnagnon, Morel; Traorè, Martin, Grenier, Camavinga, Doumbia; Tait, Niang.