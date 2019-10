Milan, ufficiale: esonerato Giampaolo

“AC Milan comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club intende ringraziare Marco per l’attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali”. Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata, Marco Giampaolo non è più l’allenatore del Milan, adesso strada spianata per Stefano Pioli che diventerà l’allenatore rossonero entro le prossime ore. L’ex Sampdoria paga un avvio di stagione deludente e non è bastato il successo nell’anticipo della 7^ giornata del campionato di Serie A contro il Genoa.