Morte Squinzi, possibile rinvio per Brescia-Sassuolo: le ipotesi

E’ morto dopo una lunga malattia il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi. In questo momento triste per il calcio italiano e soprattutto per i colori neroverdi, il Sassuolo potrebbe chiedere il rinvio della partita della settima giornata di Serie A contro il Brescia, in programma domani sera alle 20,45. Non c’è stata ancora una richiesta ufficiale ma, viste le circostanze e l’impegno ravvicinato, lo slittamento della gara non è da escludere. Inoltre, stando alle prime indiscrezioni, nella giornata di venerdì dovrebbero svolgersi i funerali di Squinzi. La gara potrebbe essere rinviata solo di qualche giorno e quindi giocarsi tra sabato e lunedì, ma visti gli impegni delle nazionali, qualora non si trovasse una soluzione, l’ipotesi è quella di rinviare a data da destinarsi.