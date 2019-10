Olanda, la bizzarra trovata di Depay: è infortunato, ma abbraccia lo stesso i compagni… da casa [VIDEO]

Memphis Depay è attualmente infortunato. Il calciatore, tra i punti fermi dell’Olanda, non è così potuto scendere in campo con la sua Nazionale nella trasferta vinta in casa della Bielorussia (1-2 il finale). Ma, nonostante abbia seguito la gara da casa, l’attaccante del Lione è comunque voluto rimanere vicino alla squadra, cantando l’inno abbracciato ai compagni. Come faceva ad abbracciarli, direte voi, se era a casa? Beh, più che i compagni, Depay ha abbracciato la televisione, come dimostra il video qui in basso nella sua storia Instagram.

Memphis #Depay è infortunato e non ha potuto giocare con la sua nazionale. Ma al momento dell’inno si è virtualmente abbracciato con i compagni 😂 pic.twitter.com/1Je1Rj7uOl — Chiamarsi Bomber (@ChiamarsiBomber) October 13, 2019