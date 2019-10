Panchina Sampdoria, spiraglio da Gattuso: si profila un testa a testa

PANCHINA SAMPDORIA – Sono ore importantissime in casa Sampdoria per la scelta del nuovo allenatore. Avvio di stagione shock per il club blucerchiato che ha conquistato solo 3 punti nelle prime 7 giornate e ha bisogno di una scossa per evitare spiacevoli sorprese e la retrocessione. Nelle ultime ore è stato silurato Eusebio Di Francesco, accordo raggiunto dalle parti per la rescissione del contratto. Per il sostituto il sogno del presidente Ferrero è sicuramente Gennaro Gattuso, il tecnico ex Milan inizialmente avevo chiuso la porta, nelle ultime ore ha lasciato uno spiraglio aperto. Entro la giornata di domani comunicherà la decisione definitiva, in caso di ok sarà lui il nuovo allenatore della Samp, altrimenti si procederà alla chiusura della trattativa con De Biasi, più defilati Iachini e Ranieri.