Probabili formazioni Barcellona-Inter: difesa ed attacco ‘esperti’ per Conte, ballottaggio a destra

Probabili formazioni Barcellona-Inter – In campionato è una furia inarrestabile, in Champions la partenza è stata col freno a mano tirato. Domani sera l’Inter è chiamata al riscatto, ma l’avversario non è dei migliori: il Barcellona. I blaugrana, anche se non quelli degli anni migliori, al Camp Nou difficilmente lasciano punti per strada. Ma, nella ‘sfortuna’, i nerazzurri si possono definire fortunati: i catalani, infatti, non sono nel loro migliore periodo di forma anche a causa di qualche assenza pesante. A partire dalla stella, Lionel Messi, in dubbio fino all’ultimo. Insieme a lui, out anche Jordi Alba, Ansu Fati ed Umtiti. Conte invece ha pochi dubbi: l’intenzione è di schierare, perlomeno dietro e davanti, gli uomini più ‘esperti’. Spazio dunque a Godin, Sanchez e Lukaku. A centrocampo il ballottaggio è sulla destra, con D’Ambrosio favorito su Candreva, mentre Barella dovrebbe partire dal primo minuto con Brozovic e Sensi.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Junior Firpo, Piqué, Lenglet, Semedo; De Jong, Busquets, Arthur; Carles Perez, Suarez, Griezmann.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Sanchez, Lukaku.