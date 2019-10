Probabili formazioni Torino-Cagliari: Mazzarri cambia modulo, scalpita Iago Falque. Ok Nainggolan e Nandez

Probabili formazioni Torino Cagliari – Due momenti diversi, un obiettivo uguale. Torino e Cagliari vogliono affermarsi come squadre rivoluzione del campionato, vanno a caccia di punti utili. Non è un periodo facile per i granata, che non vincono da un mese preciso (2-1 al Milan), Mazzarri pretende risposte ma ha anche tanti dubbi. Quello principale è sul modulo, sarà 3-5-2 o 3-4-3: in base alla scelta giocheranno Baselli o Iago Falque. In difesa è bagarre Lyanco-Bonifazi, al fianco di Izzo e N’Koulou. Chance per Meité, in attacco il duo formato da Verdi e Belotti. Sorridono un po’ di più i rossoblu, soddisfatti dell’attuale sesta posizione in classifica davanti a Roma e Lazio. Maran recupera Ceppitelli e Cacciatore, entrambi dal 1′. Confermati Nandez in mediana e Nainggolan sulla trequarti. Il compito di segnare sarà invece assegnato a Simeone e Joao Pedro. Ecco i completi possibili schieramenti dei due allenatori:

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkolou, Lyanco; De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi; Verdi, Iago Falque; Belotti.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini Lu.; Castro, Nandez, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.